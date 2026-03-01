Auto prallte gegen Steinmauer: Zwei Jugendliche bei Unfall im Kaunertal verletzt

Ein 17-Jähriger kam mit seinem Auto von der Kaunertaler Landesstraße ab und prallte gegen eine Mauer. Der Wagen überschlug sich, er und seine Beifahrerin wurden verletzt.

Kaunertal – Ein 17-jähriger Autolenker ist Sonntagmittag auf der Kaunertaler Landesstraße (L18) von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Steinmauer geprallt. Er und seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Der junge Lenker war kurz vor 13 Uhr von Feichten talauswärts in Richtung Prutz unterwegs, als er in einer lang gezogenen Linkskurve zu weit nach rechts geriet. Der Wagen prallte gegen eine Steinmauer, wurde angehoben und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Das Fahrzeug blieb schließlich zwischen der Straße und dem Faggenbach auf dem Dach liegen.

Passanten kümmerten sich um die Verletzten

Die Jugendlichen konnten sich selbstständig aus dem schwerbeschädigten Auto befreien. Nachfolgende Fahrzeuglenker kümmerten sich um die beiden, bis die Rettung eintraf. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettungskräfte wurden sie ins Krankenhaus Zams gebracht.