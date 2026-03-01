- Überblick
14 Punkte vor Schlusslicht
Drei-Tore-Show von Baden Frederiksen verschaffte der WSG Luft im Abstiegskampf
Nikolai Baden Frederiksen drehte gleich dreimal zum Torjubel ab und war ganz klar der Mann des Spiels.
© Madl, gepa
