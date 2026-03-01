Großbritannien erlaubt USA Nutzung von Militärbasen

Der britische Premier Keir Starmer erlaubte den USA, britische Stützpunkte für Schläge gegen Irans Raketen-Anlagen zu nutzen. Um die Sicherheit der Verbündeten in der Nahost-Region zu verteidigen, haben Deutschland, Großbritannien und Frankreich zugesagt, notfalls militärische Defensivmaßnahmen zu ergreifen. In einer Erklärung heißt es, dass dies mithelfen könne, die Fähigkeit des Iran, Raketen und Drohnen abzufeuern, "an der Quelle" zu zerstören.

Starmer teilte am Abend in einer Videobotschaft mit: "Wir haben britische Jets in der Luft im Rahmen koordinierter defensiver Einsätze, die bereits erfolgreich iranische Schläge vereitelt haben." Er fügte hinzu: "Aber der einzige Weg, die Bedrohung zu stoppen, ist, die Raketen an ihrer Quelle zu zerstören, in den Depots oder den Raketenwerfern, die genutzt werden, um sie abzufeuern." Starmer betonte, man habe sich an offensiven Luftschlägen gegen den Iran nicht beteiligt und werde das auch weiterhin nicht tun.

Aus deutschen Regierungskreisen hieß es zur Erläuterung, es gehe darum, "dass wir uns das Recht vorbehalten, unsere Soldaten in der Region zu schützen, falls sie angegriffen werden. Dieses Recht zur Selbstverteidigung nehmen die Soldaten der Bundeswehr wahr." Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

In der Erklärung betonen Merz, Macron und Starmer: "Wir werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unsere Interessen und die unserer Verbündeten in der Region zu verteidigen. Dies kann potenziell auch, falls notwendig, das Ermöglichen von verhältnismäßigen militärischen Defensivmaßnahmen einschließen, um die Fähigkeit des Iran, Raketen und Drohnen abzufeuern, an der Quelle zu zerstören." Dazu werde man auch mit den USA und den Verbündeten in der Region zusammenarbeiten.

Für die deutsche Bundesregierung erklärt ein Sprecher gegenüber Reuters, dass die Formulierung für Deutschland bedeute, "dass wir uns das Recht vorbehalten, unsere Soldaten in der Region zu schützen, falls sie angegriffen werden". Dieses Recht zur Selbstverteidigung nähmen die Soldaten der Bundeswehr auch wahr.