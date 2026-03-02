Trump droht mit "Rache" für Tod von US-Militärangehörigen

Nach dem Tod von drei US-Militärangehörigen im Einsatz gegen den Iran hat US-Präsident Donald Trump mit "Rache" gedroht. "Traurigerweise" werde es bis zum Ende des Einsatzes "wahrscheinlich" weitere Todesopfer in den Reihen der US-Armee geben, so Trump am Sonntag in einer Videobotschaft. "Aber Amerika wird ihren Tod rächen und den Terroristen, die der Zivilisation den Krieg erklärt haben, den härtesten Schlag versetzen." Der Krieg werde möglicherweise noch vier Wochen dauern.

Die iranischen Streitkräfte und die Polizei forderte Trump erneut auf, die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Anderenfalls drohe ihnen "der sichere Tod". Es wird nicht schön", warnte er. An die Iraner appellierte der US-Präsident, die Führung in Teheran zu stürzen: "Ich rufe alle iranischen Patrioten, die nach Freiheit streben auf, diesen Moment zu nutzen um mutig, kühn und heldenhaft zu sein und eurer Land zurückzuerobern. Amerika ist mit euch."

"Die Kampfhandlungen werden derzeit mit voller Kraft fortgesetzt und werden so lange andauern, bis alle unsere Ziele erfüllt sind", sagte er in einer Videoansprache. Ein Iran mit weitreichenden Raketen und Atomwaffen stelle eine ernsthafte Bedrohung für jeden Amerikaner dar, so Trump. "Wir können nicht zulassen, dass eine Nation, die terroristische Armeen aufstellt, solche Waffen besitzt."

Trump rief die Revolutionsgarden im Iran erneut dazu auf, die Waffen niederzulegen. Zudem appellierte er an alle "iranischen Patrioten", die Gunst der Stunde zu nutzen und das Land wieder an sich zu reißen. Es sei nun an ihnen, sagte Trump. "Aber wir werden da sein, um zu helfen."

Zuvor hatte Trump in einem Interview erklärt, er gehe von einem rund vierwöchigen Militäreinsatz gegen den Iran aus. "Es war immer ein vierwöchiger Prozess. Wir dachten, dass es vier Wochen oder so sein werden", sagte Ter der britischen Zeitung "Daily Mail". Der Iran sei ein "großes Land", daher werde es "vier Wochen dauern - oder weniger".

Beim US-Militäreinsatz gegen den Iran sind bisher drei US-Soldaten getötet und fünf weitere schwer verletzt worden. Der Iran hatte bei seinen Gegenangriffen unter anderem US-Militärstützpunkte in der Golfregion ins Visier genommen. Trump würdigte die getöteten Soldaten als "großartige Menschen". Leider rechne man damit, dass so etwas passiere, sagte er und fügte hinzu: "Es könnte wieder passieren."

Israels Generalstabschef Ejal Zamir sagte vor hohen Offizieren in Israel in einer ersten Bilanz des Krieges: "Viele weitere Tage des Kampfes liegen vor uns." Die Koordination mit dem US-Militär sei "enger als je zuvor", sagte Zamir einer Mitteilung des Militärs zufolge.

Israel und die USA hatten am Samstagmorgen massive Luftangriffe auf den Iran begonnen. Dabei wurde das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei getötet. Als Reaktion greift der Iran seit Samstag Israel sowie US-Militäreinrichtungen in der Golfregion an.