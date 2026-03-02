Interview mit Aufsichtsrats-Chef
Nach SOS-Kinderdorf-Skandal: „Leute sollen nur spenden, wenn wir unsere Arbeit gut machen“
Rückwärts verstehen, nach vorne schauen. Das ist die Haltung vom neuen Aufsichtsratschef von SOS Kinderdorf Österreich, Friedrich Santner.
© APA, Hochmuth
Welche Zukunft hat das SOS-Kinderdorf? Friedrich Santner, der neue Aufsichtsratschef, erklärt, wie es mit der schwer angeschlagenen Organisation weitergeht, warum ständig neue Fälle aufpoppen und die pädagogische Arbeit gestärkt werden muss.