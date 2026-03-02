- Überblick
Kommentar
Ein Diktator ist tot, das Völkerrecht leider auch
Kommentarvon Christian Jentsch
Der neue Krieg soll Irans Regime hinwegfegen und den Nahen Osten neu ordnen. Doch das Herbeibomben einer Demokratie ist zuletzt gründlich misslungen.
