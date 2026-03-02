Angriffe im Nahen Osten gehen weiter, US-Kampfjets in Kuwait versehentlich abgeschossen
Auch zwischen Israel und dem Libanon gibt es nun gegenseitige Angriffe. Auf allen Seiten werden Tote gemeldet, im Iran mehr als 550. Die kuwaitische Luftabwehr hat indes drei US-Kampfjets abgeschossen – unabsichtlich, wie es heißt.
Der Krieg im Nahen Osten geht auch am Montag weiter. Die israelische Luftwaffe hat in den Mittagsstunden einen neuen Angriff auf Ziele im Iran gestartet. Gestützt auf Geheimdienstinformationen ziele der Angriff „im Herzen von Teheran“ auf Sicherheitseinrichtungen des Landes, teilte das Militär mit. Augenzeugen in Teheran bestätigten schwere Bombardierungen in der Stadtmitte.
Nach Angaben des Roten Halbmonds wurden seit Beginn der US-israelischen Angriffe im Iran mehr als 550 Menschen getötet. Das berichteten staatliche Medien in der Islamischen Republik. Der Iran wiederum hat nach Angaben des israelischen Militärs erneut Raketen auf den jüdischen Staat abgefeuert.
📽️ Video | 550 Tote im Iran
Krieg weitet sich aus
Bereits Montagfrüh hat sich der Konflikt mit dem Eingreifen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz auf den Libanon ausgeweitet. Als Reaktion auf Raketen- und Drohnenangriffe der Hisbollah auf Israel griff das israelische Militär Ziele im gesamten Libanon an. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, 31 Menschen seien getötet und 149 verletzt worden.
Das israelische Militär verlautbarte, es habe ranghohe Mitglieder der Hisbollah angegriffen. Das israelische Militär ordnete die Evakuierung von mindestens 50 Städten im Libanon an. Die Bewohner sollen sich einen Kilometer von den Ortschaften entfernen, teilte ein Militärsprecher mit.
Die libanesische Regierung hat die militärischen Aktivitäten der Hisbollah-Miliz am Montag für illegal erklärt. Das kündigte Ministerpräsident Nawaf Salam in einer Fernsehansprache an. Damit verändert sich der Status der Gruppe von einer teilweise geduldeten Widerstandsbewegung zu einer verbotenen Organisation.
Kuwaitische Luftabwehr hat drei US-Kampfjets abgeschossen
Das US-Zentralkommando Centcom hat am Montag den Abschuss von drei eigenen Kampfjets durch die kuwaitische Luftabwehr gemeldet. Die Maschinen vom Typ F-15E seien versehentlich ins Visier genommen worden.
Alle sechs Besatzungsmitglieder der drei Kampfflugzeuge hätten sich retten können und seien in stabilem Zustand. Der Vorfall werde untersucht. Irans Armee erklärte, sie habe den Stützpunkt Ali al-Salem der US-Luftwaffe in Kuwait ins Visier genommen.
Iranischer Sicherheitschef schließt weitere Verhandlungen mit USA aus
Der iranische Sicherheitschef Ali Larijani schließt Verhandlungen mit den USA aus. Teheran werde nicht mit Washington verhandeln, erklärte Larijani am Montag auf der Plattform X. Er reagierte damit auf einen Bericht, wonach der Iran versuche, die Verhandlungen wiederzubeleben.
Es sei eine neue umfangreiche Angriffswelle gegen das „iranische Terrorregime im Herzen von Teheran“ begonnen worden, teilte das israelische Militär in der Nacht ohne weitere Details mit. Die Entfernung zwischen der israelischen Stadt Tel Aviv und Teheran beträgt Luftlinie rund 1600 Kilometer. Der am Samstagfrüh in Koordination mit den verbündeten USA gestartete Einsatz der israelischen Luftwaffe gegen den Erzfeind Iran ist nach Armeeangaben der bisher größte in ihrer Geschichte.
📽️ Video | Binnen 24 Stunden 1000 Ziele im Iran angegriffen
Raketentrümmer stürzen auf Schiff in Bahrain
In Bahrain stürzten indes Trümmer einer von der Luftabwehr abgefangenen Rakete auf ein Schiff und lösten ein Feuer aus. Dabei kam ein aus Asien stammender Arbeiter ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt, wie das Innenministerium des Inselstaats im Persischen Golf auf der Plattform X mitteilte. Der Brand in einem Hafengebiet nahe der Hauptstadt Manama sei inzwischen gelöscht worden.
Von der Leyen fordert Deeskalation und politischen Übergang
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im Iran-Krieg zu Deeskalation aufgerufen. Man müsse intensiv daran arbeiten, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern, sagte sie in Brüssel. Die einzige dauerhafte Lösung sei eine diplomatische. Diese müsse aber einen politischen Übergang sowie ein definitives Ende des iranischen Atom- und Raketenprogramms beinhalten. Auch die destabilisierenden Aktivitäten des Landes in der Region müssten ein Ende haben.
Die Lage bringe „neue Hoffnung für die unterdrückte Bevölkerung des Irans“ unterstrich von der Leyen. Die EU unterstütze nachdrücklich deren Recht, über ihre eigene Zukunft zu bestimmen. (APA, dpa, Reuters)
📽️ Video | Trump: Krieg im Iran dauert vier Wochen
Eskalation in Nahost
Tiroler Urlauberinnen in Dubai gestrandet: „Man spürt die Angst bei allen“
Lage im Nahen Osten eskaliert
Schwere Explosionen erschüttern erneut Teheran, Partei dementiert Tod Ahmadinedschads
Nach Tod Khameneis
Von Massenprotesten bis zum Regionalkrieg: Wie es im Iran nun weiter gehen könnte
Angriff auf Iran
„Sie wollen reden und ich habe zugestimmt“: Trump kündigt Gespräche mit iranischer Führung an
Fragen und Antworten