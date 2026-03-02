Parken und Fahren

Imst bremst sich ein: 30er-Zonen und Parkscheine vor Sportanlagen kommen

Noch ist der Parkplatz in Hoch Imst nicht bewirtschaftet. Ein Konzept dafür liegt bereits beschlussfertig vor.
© Schatz
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Verständlich und sicher – so fassen die zwei Vizebürgermeister der Stadt Imst, Thomas Schatz und Marco Seelos, zwei Jahre Arbeit im Verkehrsausschuss zusammen. Künftig soll Imst eine 30er-Zonierung bekommen. Und die lange Zeit diskutierten Gebühren auf den Parkplätzen bei Freizeitanlagen werden ab Sommer eingehoben.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035