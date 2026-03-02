Imst bremst sich ein: 30er-Zonen und Parkscheine vor Sportanlagen kommen

Verständlich und sicher – so fassen die zwei Vizebürgermeister der Stadt Imst, Thomas Schatz und Marco Seelos, zwei Jahre Arbeit im Verkehrsausschuss zusammen. Künftig soll Imst eine 30er-Zonierung bekommen. Und die lange Zeit diskutierten Gebühren auf den Parkplätzen bei Freizeitanlagen werden ab Sommer eingehoben.