Parken und Fahren
Imst bremst sich ein: 30er-Zonen und Parkscheine vor Sportanlagen kommen
Noch ist der Parkplatz in Hoch Imst nicht bewirtschaftet. Ein Konzept dafür liegt bereits beschlussfertig vor.
© Schatz
Verständlich und sicher – so fassen die zwei Vizebürgermeister der Stadt Imst, Thomas Schatz und Marco Seelos, zwei Jahre Arbeit im Verkehrsausschuss zusammen. Künftig soll Imst eine 30er-Zonierung bekommen. Und die lange Zeit diskutierten Gebühren auf den Parkplätzen bei Freizeitanlagen werden ab Sommer eingehoben.