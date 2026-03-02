Wollten mit gestohlenen Ski flüchten: Zwei 18-Jährige im Zillertal nach Diebstahl gefasst

Kaltenbach – Die Polizei konnte mit tatkräftiger Unterstützung mehrerer Augenzeugen am Sonntag im Skigebiet „Hochzillertal“ den Diebstahl von acht Paar Ski verhindern. So hatten entscheidende Zeugenhinweise dazu beigetragen, die Tatverdächtigen, zwei 18-jährige Deutsche, an der Talstation auszuforschen und zu kontrollieren.

Die beiden hatten zuvor versucht, mit dem Auto voller geklauter Ski aus dem Skigebiet zu flüchten. Sie wurden jedoch von mehreren anwesenden Zeugen dabei gehindert, indem diese sich vor das Auto stellten.

Im Zuge der Kontrolle wurden insgesamt acht Paar Ski, überwiegend der Marke Stöckl und Atomic, gefunden. Laut Angaben der Polizei betrug Gesamtwert der sichergestellten Ausrüstung rund 10.000 Euro.