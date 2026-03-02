Einbruch in Sportgeschäft in Söll: Diebe räumten Registrierkasse aus

Söll – Zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh wurde in einem Sportgeschäft in Söll eingebrochen und Geld aus der Kasse geklaut. Laut Bericht der Polizei soll der Einbruch der bislang unbekannten Täterschaft zwischen 18.35 Uhr am Samstag und 07.35 Uhr am Sonntag stattgefunden haben. Die Höhe der entwendeten Summe aus der Registrierkasse ist nicht bekannt. Weitere Gegenstände wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gestohlen.