Skistar Vonn endlich wieder Zuhause: „Es wird hart und schmerzvoll“

Drei Wochen nach ihrem verhängnisvollen Sturz in der Olympia-Abfahrt durfte Lindsey Vonn endlich wieder nach Hause. „Home sweet home“, schrieb die US-Speed-Queen auf Instagram und postete ein Foto mit ihrem Hund Chance.

Gleichzeitig gestand sie, dass sie von der „harten Realität“ eingeholt wurde, als sie mit dem Rollstuhl über die Türschwelle fuhr. Es sei das erste Mal gewesen, dass sie nicht von ihrem Hund Leo begrüßt wurde, der unmittelbar nach ihrem Unfall verstorben war. „Dieser Realität muss ich mich stellen. So wie vielen anderen Realitäten, die auf mich warten.“