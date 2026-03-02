Drei Perspektiven, ein gemeinsamer Anspruch

Frauen in der Kundenbetreuung prägen die Finanzbranche mit Kompetenz, Verantwortung und echter Wirkung. Wer diesen Weg einschlägt, begleitet Menschen bei wichtigen Entscheidungen und entdeckt, wie viel Potenzial in einem selbst steckt.

Drei Kolleginnen der BTV zeigen, wie vielfältig und zukunftsorientiert ihre Aufgaben sind.

Leistung, die sichtbar wird

Für Maria Pöll, Regionalleiterin Co-Betreuung Private Banking, ist Kundenbetreuung ein Bereich, in dem man spürt, was die eigene Arbeit bewirkt. „In der Familie werden viele Dinge als selbstverständlich gesehen. Im beruflichen Umfeld erlebe ich dagegen unmittelbar, wie Kund*innen und Kolleg*innen auf meine Arbeit reagieren. Ihre Rückmeldungen und ihre Zufriedenheit zeigen mir: Ich bewege etwas. Das gibt mir Kraft und stärkt mich im Alltag.“

„Es stärkt mich, wenn meine Arbeit sichtbar ist und ich Verantwortung übernehmen kann.“ Maria Pöll, Regionalleiterin Co-Betreuung Private Banking

Prägend in ihrer Laufbahn war das Angebot, die Leitung der Co-Betreuung zu übernehmen. „Ich hätte mir diese Position anfangs nicht zugetraut – heute weiß ich, wie sehr man über sich hinauswächst, wenn man neue Herausforderungen annimmt.“ Was ihren Beruf besonders macht? Die Arbeit mit Menschen, die Vielfalt der Aufgaben und ein tolles Team.

Stärken entfalten und entwickeln

Echte Begegnungen schaffen: Das ist das Kernanliegen von Silke Kreidl aus dem Team Retail Banking & Gastgeber*innen.“ Im Filialalltag erlebt sie täglich, wie unterschiedlich Situationen sein können und wie wichtig es ist, aufmerksam zu bleiben und im richtigen Moment die passende Unterstützung zu bieten. „Nachhaltige Begeisterung entsteht nicht durch große Worte, sondern durch echte Aufmerksamkeit, kompetente Beratung und Verlässlichkeit.“ Genau diese Momente, in denen Kund*innen sich verstanden fühlen, geben ihr das Gefühl, im richtigen Beruf zu sein. Anderen Frauen möchte sie Mut machen: „Verantwortung bedeutet nicht, perfekt zu sein. Es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, daraus zu lernen und die eigenen Stärken bewusst einzusetzen.“ Nach Ansicht von Silke Kreidl ist dieses Selbstvertrauen ein maßgeblicher Faktor für die berufliche Entwicklung.

Kundenbetreuung ist Beziehungsgestaltung

Für Sophia Fuchs, Kundenbetreuerin im Retail Banking, wurde gleich zu Beginn ihrer Laufbahn klar: Kundenbetreuung ist viel mehr als Zahlen und Abschlüsse. „Mich hat überrascht, wie stark der zwischenmenschliche Aspekt ist. Es geht darum, Beziehungen aufzubauen und Vertrauen entstehen zu lassen. Besonders in herausfordernden Momenten hat sie erlebt, wie wichtig Stabilität und ehrliche Kommunikation für Kund*innen sind – und wie viel man selbst aus diesen Situationen mitnimmt.

Ein Moment, der ihr bis heute in Erinnerung geblieben ist: das Jahr 2025, in dem sie erstmals die Millionengrenze im Wertpapierbereich überschritten hat. Ein Erfolg, der ihr gezeigt hat, wie sehr sich Einsatz und Mut auszahlen können.

Dass ihr Einstieg so gelungen ist, verdankt sie einem starken Team, einer strukturierten Ausbildung und einer Führungskraft, die ihr Vertrauen geschenkt und sie gefördert hat.