Startschuss für Radteam Tirol Women Cycling: Pionierinnen fiebern ihrem Debüt entgegen

Franziska Ehrenreich, Tabea Huys, Amalie Cooper, Ramona Grießer und Belinda Holzer (von links) können es kaum erwarten, für das neue Team Tirol Women Cycling in die Pedale zu treten. Philip Wohlgemuth (Landeshauptmannstellvertreter), Simone Larcher (Sportvorständin Land Tirol) und Gerhard Kapeller (Projektleiter) drücken die Daumen.

© Oss