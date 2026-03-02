Erstes Frauen-Team mit UCI-Status
Startschuss für Radteam Tirol Women Cycling: Pionierinnen fiebern ihrem Debüt entgegen
Franziska Ehrenreich, Tabea Huys, Amalie Cooper, Ramona Grießer und Belinda Holzer (von links) können es kaum erwarten, für das neue Team Tirol Women Cycling in die Pedale zu treten. Philip Wohlgemuth (Landeshauptmannstellvertreter), Simone Larcher (Sportvorständin Land Tirol) und Gerhard Kapeller (Projektleiter) drücken die Daumen.
© Oss
Mit Tirol Women Cycling wurde Österreichs erstes Frauen-Radteam auf UCI-Ebene aus der Taufe gehoben. Auch Huys setzt auf dieses Sprungbrett.