Ursache unklar

Streit in Oberperfuss eskalierte: 21-Jähriger nach Attacke ins Krankenhaus gebracht

Oberperfuss – Ein 21-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in Oberperfuss bei einer tätlichen Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 2 Uhr. Ein stark alkoholisierter 20-Jähriger versetzte dem 21-Jährigen ohne ersichtlichen Grund zwei Faustschläge ins Gesicht. Das Opfer wurde durch den Angriff schwer verletzt.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nach der Erstversorgung vor Ort in das Krankenhaus nach Innsbruck. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang und zum Motiv aufgenommen. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561