Ursache unklar
Streit in Oberperfuss eskalierte: 21-Jähriger nach Attacke ins Krankenhaus gebracht
Oberperfuss – Ein 21-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in Oberperfuss bei einer tätlichen Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 2 Uhr. Ein stark alkoholisierter 20-Jähriger versetzte dem 21-Jährigen ohne ersichtlichen Grund zwei Faustschläge ins Gesicht. Das Opfer wurde durch den Angriff schwer verletzt.
Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nach der Erstversorgung vor Ort in das Krankenhaus nach Innsbruck. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang und zum Motiv aufgenommen. (TT.com)