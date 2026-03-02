Streit in Oberperfuss eskalierte: 21-Jähriger nach Attacke ins Krankenhaus gebracht

Oberperfuss – Ein 21-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in Oberperfuss bei einer tätlichen Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 2 Uhr. Ein stark alkoholisierter 20-Jähriger versetzte dem 21-Jährigen ohne ersichtlichen Grund zwei Faustschläge ins Gesicht. Das Opfer wurde durch den Angriff schwer verletzt.