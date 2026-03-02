Entgeltliche Einschaltung

Vom ASVÖ Cup zu Olympia

Die Athlet:innen der Jugendklassen B, C und D mit ASVÖ-Präsident Hubert Piegger (rechts) nach einem gelungenen Wettkampftag.
© Rodel Austria

Tirols Rodel-Nachwuchs im Rampenlicht bei der ASVÖ-Cup-Siegerehrung.

Unter dem Motto „Gemeinsam zum Erfolg“ fand am Samstag, 14. Februar, die Siegerehrung für den Rodelnachwuchs Kunstbahn mit internationaler Beteiligung statt. Inzwischen beginnen alle Rodeltalente ihre Rennkarriere im ASVÖ-Cup und nicht wenige haben es im Anschluss zu Erfolgen im Nationalteam und bei Olympia geschafft.

Der ASVÖ Tirol bekennt sich schon seit Jahren zu Nachwuchs Kooperationsprojekten mit den Fachsportverbänden in Tirol, ob in Eigenverantwortung oder als Partner. In den Grußworten von ASVÖ Tirol Präsident Hubert Piegger wird nicht nur die Wichtigkeit dieser Zusammenarbeit im Besonderen hervorgehoben, sondern auch der ehrenamtliche Einsatz vieler Funktionäre. Ohne diese Personen wären Veranstaltungen wie der ASVÖ Cup Rodeln undenkbar.

Sophia Stern (Jugend D) beim Start an der Startwippe: Hier zeigten die jüngsten Athlet:innen ihr Können.
Auch Athlet:innen aus Dresden nahmen eine lange Anreise auf sich, um beim ASVÖ-Cupfinale dabei zu sein.
ASVÖ-Präsident Hubert Piegger (Mitte) gratuliert den Nachwuchsrodler:innen.
Jugend-B-Doppel: Jakob Prantl und Liam Schilp überzeugten beim Startwettkampf in Innsbruck.
Hubert Piegger (ASVÖ, 2.v.r.) und Peter Schmied (RV Imst, rechts) bei der Siegerehrung – im Bild die Top 3 der Jugend D weiblich.
Alina Bischof (Jugend B/SSV Bludenz) fokussiert am Startblock beim ASVÖ-Cupfinale.

Stellvertretend für alle, die zum Gelingen dieses Rodel Cups beigetragen haben, bedankt sich Hubert Piegger bei der Nachwuchskoordinatorin und ASVÖ Rodelsport Referentin Sandra Lembert.

Der ASVÖ Tirol gratulierte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit ASVÖ Tirol Trophäen und garantiert auch weiterhin die Unterstützung in Partnerschaft mit dem Rodelverband.

