Vom ASVÖ Cup zu Olympia

Tirols Rodel-Nachwuchs im Rampenlicht bei der ASVÖ-Cup-Siegerehrung.

Unter dem Motto „Gemeinsam zum Erfolg“ fand am Samstag, 14. Februar, die Siegerehrung für den Rodelnachwuchs Kunstbahn mit internationaler Beteiligung statt. Inzwischen beginnen alle Rodeltalente ihre Rennkarriere im ASVÖ-Cup und nicht wenige haben es im Anschluss zu Erfolgen im Nationalteam und bei Olympia geschafft.

Der ASVÖ Tirol bekennt sich schon seit Jahren zu Nachwuchs Kooperationsprojekten mit den Fachsportverbänden in Tirol, ob in Eigenverantwortung oder als Partner. In den Grußworten von ASVÖ Tirol Präsident Hubert Piegger wird nicht nur die Wichtigkeit dieser Zusammenarbeit im Besonderen hervorgehoben, sondern auch der ehrenamtliche Einsatz vieler Funktionäre. Ohne diese Personen wären Veranstaltungen wie der ASVÖ Cup Rodeln undenkbar.

Stellvertretend für alle, die zum Gelingen dieses Rodel Cups beigetragen haben, bedankt sich Hubert Piegger bei der Nachwuchskoordinatorin und ASVÖ Rodelsport Referentin Sandra Lembert.