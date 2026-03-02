Feuerball auf Video
Gewaltige Explosion: Aufnahmen zeigen Einschlag von Drohne in Luxushotel in Dubai
In Dubai ist ein Luxushotel auf der künstlichen Inselgruppe „The Palm“ von einer Drohne getroffen worden. Aufnahmen zeigen die Drohne im Anflug auf das Hotel Fairmont The Palm, anschließend kommt es zu einer gewaltigen Explosion an der Residenz.
Evakuierungsflüge nicht möglich
18.000 ÖsterreicherInnen im Kriegsgebiet im Nahen Osten – und es gibt kein Entkommen
Konflikt weitet sich aus
Als Reaktion auf Hisbollah-Angriffe: Israel attackiert Ziele im Libanon und Iran
Kommentar
Ein Diktator ist tot, das Völkerrecht leider auch
Lage im Nahen Osten eskaliert