Feuerball auf Video

Gewaltige Explosion: Aufnahmen zeigen Einschlag von Drohne in Luxushotel in Dubai

In Dubai ist ein Luxushotel auf der künstlichen Inselgruppe „The Palm“ von einer Drohne getroffen worden. Aufnahmen zeigen die Drohne im Anflug auf das Hotel Fairmont The Palm, anschließend kommt es zu einer gewaltigen Explosion an der Residenz.

