War‘s das? Die „Toten Hosen“ kündigen letztes Studioalbum auf

„Noch einmal aus allen Rohren schießen“: Nach neun Jahren veröffentlicht die deutsche Band Ende Mai eine neue Platte. Sie heißt „Trink aus, wir müssen gehen!“ – und soll ihre letzte sein.

Die Toten Hosen bringen am 29. Mai ihr neues Album „Trink aus, wir müssen gehen!“ heraus. Wie der Titel nahelegt, handelt es sich dabei um das letzte reguläre Studioalbum der Band aus Düsseldorf. Neun Jahre nach „Laune der Natur“ setzen die fünf Musiker damit einen Schlusspunkt unter ihre Studioarbeit.

Der Entschluss sei eher spontan gefallen, erzählt Sänger Campino. Im Proberaum habe jemand vorgeschlagen, noch ein letztes Album aufzunehmen, die Begeisterung sei groß gewesen. Man habe beschlossen, „noch einmal aus allen Rohren zu schießen“. Entsprechend reicht das musikalische Spektrum von lauten, drängenden Stücken bis zu ruhigeren, nachdenklichen Momenten.

Kollegiale Coversongs

Dem Album beigelegt ist das Bonusalbum „Alles muss raus!“. Darauf finden sich 25 Coversongs, eingespielt gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern, die der Band über die Jahre besonders wichtig geworden sind. Gedacht ist die Sammlung als Zugabe für Fans und als Rückblick auf fast 45 Jahre Bandgeschichte seit der Gründung 1982.

Für das Cover von „Trink aus, wir müssen gehen!“ konnte die Band den Fotografen Andreas Gursky gewinnen. Das Titelmotiv basiert auf einer Neuinterpretation eines seiner bekannten Werke und erinnert zugleich an das frühe Album „Opel-Gang“ aus dem Jahr 1983.

Das Album erscheint in mehreren Formaten, darunter eine limitierte und nummerierte Deluxe-Edition als Dreifach-Vinyl mit Bonusalbum, Booklets und handsigniertem Foto-Print, außerdem als Standard-Vinyl, Doppel-CD sowie digital im Stream und als Download.

Live ist die Band weiterhin unterwegs. Die „Trink aus! Wir müssen gehen“-Tour führt auch nach Österreich: Am 12. September gastieren Die Toten Hosen im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien, ein weiteres Open-Air-Konzert ist für den 23. Juni 2027 in Graz (Messe Graz) angekündigt. (TT, APA)