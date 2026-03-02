Starke Frauen in der SPAR-Logistik

Bei SPAR sind drei Viertel der Beschäftigten Frauen. Auch traditio-nell männerdominierte Bereiche profitieren von gemischten Teams. So ist nicht zuletzt auch die SPAR-Logistik für Frauen attraktiv geworden – dank des bewusst familienfreundlich ausgerichteten Arbeitsumfelds.

Von Dienstag bis Freitag ist sie vormittags in der Frischdienst-Kommissionierung der SPAR-Zentrale Wörgl anzutreffen. Jessica Weickenmeier, die bald ihren 30. Ge-burtstag feiert, bereitet die für die Supermärkte bestellten Wurst- und Käselieferungen vor. „Schnelligkeit zählt. Natürlich ist es auch körperlich ein wenig anstrengend, aber ein gutes Training“, schmunzelt die Hopfgartnerin, die Mutter von zwei Kindern ist. „Zugleich haben wir ein super Team – oft ist es lustig und wir unternehmen auch in der Freizeit etwas gemeinsam.“

„Wir bei SPAR machen starke Frauen sichtbar.“ Patricia Sepetavc, Geschäftsführerin SPAR Tirol

Freies Arbeiten

Auch ihre Kollegin Zinab Ahmed, 36, ist im SPAR-Lager aktiv. Sie mag die Freiheit beim Kommissionieren: „Ich bestimme mein Tempo selbst, das eigenständige Arbeiten liegt mir“, sagt die gebürtige Äthiopierin, die ebenfalls Mutter ist. Die Alleinerzieherin wohnt direkt in Wörgl und kann ihre Arbeit bei SPAR ideal mit der Betreuung ihrer zwei Kinder kombinieren.

Chancengleichheit

„Flexible Arbeitszeiten in Kombination mit guten Verdienstmöglichkeiten und einem familienfreundlichen Arbeitsumfeld tragen dazu bei, dass die SPAR-Logistik nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen attraktiv ist,“ erklärt Patricia Sepetavc, Geschäftsführerin der SPAR-Zentrale Wörgl. „Gerade in einer klassischen Männerbranche fördern wir Zusammenarbeit und Chancengleichheit. Frauen bringen häufig frische Perspektiven ein. Das tut den Teams gut.“

Flexibler Einsatz

Katalin Bereczki, 41, hat als Kommissioniererin im SPAR-Lager begonnen – als Quereinsteigerin. Die ausgebildete Schauspielerin ist 2011 von Ungarn nach Österreich gekommen. „Ursprünglich wollten wir ein Jahr bleiben. Daraus sind jetzt 15 Jahre in Kufstein geworden“, erzählt die Mutter von drei Kindern. Auch sie ist in Teilzeit beschäftigt. Freitags arbeitet sie länger, denn ihr Mann, der bei SPAR in der Kommissionierung tätig ist, übernimmt die Kinderbetreuung. Katalin selbst konnte nach einer Bandscheibenoperation intern in die Lagerverwaltung wechseln und ist neben Bürotätigkeiten Ansprechperson für Lagermitarbeitende. „Ich bin froh, dass SPAR so flexibel ist. Mein Job passt zu meinem aktuellen Leben und ich kann für meine Kinder da sein“, bringt sie es auf den Punkt.

Vielfältig und schnell

Ein Job fürs Leben ist die Logistik auch für Susanne Schönberg. Die Kirchbichlerin feierte 2024 ihr 40-jähriges SPAR-Firmenjubiläum. Sie war 1996 die erste Tourenleiterin. Heute ist sie einerseits in der Nachbearbeitung zuständig und arbeitet andererseits weiterhin als Disponentin, die die Touren für die SPAR-Lkw-Fahrer:innen zusammenstellt – Frühdienste und Wochenendarbeit inklusive. „Wir arbeiten mit digitalen Technologien. Menschen, die genau hinschauen, braucht es aber immer noch – und das ist gut so. Ich kann die Logistik und den Fuhrpark zu hundert Prozent empfehlen. Der Job ist abwechslungsreich und schnell.“

Schnelligkeit liegt der 59-Jährigen, die auch privat starke Fahrzeuge liebt – allen voran ihre 1000er Ducati Monster.