Mehr als 32.000 Kilometer
Ein langer Weg nach Hause: Wie ein Seefelder mit dem Rad quer um die halbe Welt radelte
„Das Anstrengendste war nicht das Radfahren, sondern das Fotografieren“, sagt Widerin im Rückblick. Mit einer Drohne und seinem Handy machte er unzählige Aufnahmen, die er bei seinen Vorträgen präsentiert.
© Thomas Widerin
Der leidenschaftliche Rad-Abenteurer Thomas Widerin ist von Alaska zurück nach Tirol geradelt. Was er dabei erlebt hat, erzählt er im Rahmen einer Multivisions-Show, mit der er aktuell in ganz Österreich unterwegs ist. Nebenbei plant der Seefelder schon die nächste große Reise.