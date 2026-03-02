Energie in allen Bereichen

Mit Katharina Gutmann steht seit der Gründung der Firma Gutmann im Jahr 1960 eine Frau mit an der Unternehmensspitze – und das bis heute. Mit beeindruckenden 89 Jahren ist sie nach wie vor mit voller Energie im Unternehmen tätig.

Heute ist sie längst nicht mehr die einzige Frau bei GUTMANN, in einer traditionell von Männern dominierten Branche. 45 % unseres GUTMANN-Teams besteht aus Frauen und das nicht nur in administrativen Tätigkeiten, sondern quer durch alle Unternehmensbereiche.

Chancengleichheit

Entgegen gängigen Stereotypen sind unsere Standortleitungen an Tankstellen, genauso wie Abteilungsleitungen, mehrheitlich von Frauen besetzt. Für uns ist klar – Kompetenz kennt kein Geschlecht. Wir setzen auf Vielfalt und Chancengleichheit, um allen einen passenden Arbeitsplatz zu bieten. Gerade Frauen müssen beruflich oftmals zurückstecken, um der Familie gerecht zu werden. Deshalb stehen wir unseren Mitarbeiterinnen zur Seite und bieten flexible Arbeitszeitmodelle sowie familienfreundliche Lösungen, um individuellen Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden.

„Dank flexibler Arbeitszeiten konnte ich Familie und Beruf vereinen. Durch die verschiedenen Unternehmensbereiche war eine persönliche und berufliche Weiterentwickelung möglich.“ Natascha Thaler, Standortleiterin Haiming

Ein erfolgreiches Beispiel dafür ist unsere Mitarbeiterin Natascha. Sie fing 2009 als Shop-Mitarbeiterin in unserer Tankstelle in Hall in Tirol an. Verschiedene Arbeitszeitmodelle, ihre Motivation und ihr Einsatz machten es möglich, dass auch die Arbeit mit Kind zu schaffen war und sie nach einiger Zeit die Standortleitung-Stellvertretung in Kematen übernehmen konnte. Engagement, Loyalität und kontinuierliche Weiterentwicklung ermöglichten es Natascha, nach einigen Jahren in die Abrechnungsabteilung zu wechseln. Auf eigenen Wunsch wechselte sie im Herbst 2025 wieder auf die Tankstelle. Sie agiert nunmehr als Standortleiterin in Haiming und führt sieben MitarbeiterInnen.

Aufgabenvielfalt

Die Arbeit an Tankstellen ist längst kein reiner Männerjob mehr. Im GUTMANN-Team arbeiten viele Frauen im Tankstellen-Shop und übernehmen auch vermehrt die Stationsleitung. © GUTMANN

Neben Personaleinteilung zählen Warenmanagement, Einschulung von neuen MitarbeiterInnen und weitere organisatorische Arbeiten zu Ihren Aufgaben. Sie zählt zu unserem Frauenpower-Team und leistet einen großen Beitrag zum Erfolg der Tankstelle. Die Geschichte von Natascha ist nur eines von vielen erfolgreichen Beispielen unserer vielfältigen Powerfrauen. Wir sind stolz auf die Mitarbeiterinnen in unserem GUTMANN-Team, die täglich mit voller Energie unser Unternehmen vorantreiben.