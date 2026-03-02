UNIQA: Vielfalt als Chance

Die Stärke und Leistung von Frauen sichtbar machen – das ist bei UNIQA gelebter Alltag.

In einer Arbeitswelt, die sich permanent verändert, setzt UNIQA auf klare Maßnahmen, um Frauen zu stärken, Barrieren abzubauen und Chancengleichheit nachhaltig zu verankern. Denn Gleichstellung entsteht nicht zufällig, sondern durch gezielte Angebote, transparente Entwicklungsmöglichkeiten und eine Unternehmenskultur, die Vielfalt fördert.

Echte Perspektiven

Auch in Tirol zeigt sich, wie entscheidend Unterstützung in verschiedenen Lebensphasen ist – beim Berufseinstieg ebenso wie beim Wiedereinstieg nach der Karenz. UNIQA bietet dafür ein breites Spektrum: Leadership‑Programme, Mentoring, Coaching, interne Karrierepfade sowie flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten. Diese Maßnahmen stärken Frauen langfristig und eröffnen echte Entwicklungsperspektiven.

Ein zentrales Thema bleibt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie – eine Herausforderung, die nach wie vor überwiegend Frauen betrifft. UNIQA setzt daher auf moderne Teilzeitführungsmodelle, Team‑Sharing in leitenden Funktionen und strukturierte Rückkehrprogramme nach der Karenz.

„Dank flexibler Arbeitszeiten lassen sich Beruf und Familie bei UNIQA wunderbar verbinden.“ Franziska Lechner, UNIQA

Damit die Rückkehr nach der Karenz gelingt, gibt es auch in Tirol konkrete Maßnahmen. Wie die Kooperation mit der WABINI Kinderkrippe, die vergünstigte Betreuungsplätze für UNIQA Mitarbeitende ermöglicht und Eltern im Alltag wie auch beim Wiedereinstieg unterstützt.

Seit 2020 bietet das UNIQA Frauennetzwerk österreichweit Raum für Austausch, Vernetzung und gegenseitige Unterstützung. Ergänzend dazu steht allen Mitarbeitenden ein umfassendes Mentoring‑Programm offen, das Sichtbarkeit fördert und individuelle Karrierewege begleitet.

Finanzielle Vorsorge

UNIQA engagiert sich nicht nur als Arbeitgeberin für mehr Gleichstellung – als führende private Versicherung in Tirol nimmt sie auch ihre Verantwortung im Bereich der finanziellen Vorsorge wahr. Denn Fakt ist: Frauen verdienen in Österreich im Schnitt weniger und tragen gleichzeitig mehr unbezahlte Care‑Arbeit. Das wirkt sich massiv auf Gesundheit, Vorsorge und spätere Pensionen aus.

UNIQA unterstützt Frauen daher aktiv dabei, für die Zukunft vorzusorgen – etwa mit persönlicher Beratung zur privaten Gesundheitsvorsorge, privaten Zusatzpensionsmodellen und transparenten Berechnungsbeispielen. Wichtige Informationen dazu unter: uniqa.at. Hier werden Zusammenhänge verständlich erklärt und anhand realer Karriereverläufe gezeigt, wie sich Karenzzeiten und Teilzeit auf die Pension auswirken – und wie private Vorsorge die Lücke verringern kann. Dass dieser Weg wirkt, bestätigt die equalitA‑Auszeichnung 2025, die UNIQA für ihr Engagement in der Gleichstellung von Frauen und Männern erhalten hat.

Für UNIQA ist klar: Vielfalt stärkt – menschlich wie wirtschaftlich. Frauen sollen nicht nur Teil des Unternehmens sein, sondern es aktiv mitgestalten, prägen und führen können.