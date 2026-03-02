„Der Partner ist keine Altersvorsorge“

Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Tirol, über Vorsorgelücken bei Frauen und warum finanzielle Eigenständigkeit entscheidend ist.

Frauen leisten viel – im Beruf, in der Familie und für die Gesellschaft. Doch bei der Pension entsteht oft eine Lücke. Warum das so ist und was jetzt zu tun ist, erklärt Walter Peer im Gespräch.

Wer heute vorsorgt, stärkt sich für morgen

Herr Peer, drei Viertel der Österreicher:innen zweifeln an einer ausreichenden staatlichen Pension. Wie ordnen Sie das ein?

Peer: Die Menschen beobachten sehr genau, wie sich das System entwickelt. Wir werden älter, gleichzeitig finanzieren weniger Erwerbstätige die Pensionen. Das erzeugt Druck. Diese Skepsis ist daher nachvollziehbar. Wer heute vorsorgt, stärkt die eigene Sicherheit von morgen.

Frauen sind besonders kritisch. Warum?

Peer: Weil sie die Auswirkungen direkt spüren. Frauen verdienen in Österreich im Schnitt 11,6 Prozent weniger als Männer. Das bedeutet weniger Beiträge – und später weniger Pension.Dazu kommen Teilzeitphasen oder Erwerbsunterbrechungen. Über Jahrzehnte entsteht so eine spürbare Differenz. Private Vorsorge wird damit zur Frage der Unabhängigkeit.

Männer investieren deutlich mehr in private Vorsorge. Woran liegt das?

Peer: Vorsorge hängt stark vom Einkommen ab. Wer weniger verdient, kann weniger zur Seite legen.

Unsere Vorsorgestudie 2026 zeigt: Frauen investieren durchschnittlich 179 Euro im Monat, Männer 265 Euro. Das ist kein Unterschied im Bewusstsein, sondern im finanziellen Spielraum.

Das Pensionskonto schafft Transparenz. Trotzdem herrscht Unsicherheit.

Peer: Viele bemerken erst beim genauen Hinsehen, wie groß die Lücke tatsächlich ist. Gerade für Frauen ist das oft ernüchternd. Doch Transparenz ist kein Risiko – sie ist der erste Schritt zur Lösung.

Wie lässt sich ein realistischer Vorsorgebetrag ableiten?

Peer: Als Richtwert gelten 10 bis 15 Prozent des monatlichen Einkommens für Vorsorge und Absicherung.

Wichtig ist, überhaupt zu beginnen. Auch kleinere Beträge wirken, wenn sie regelmäßig investiert werden. Zeit ist der stärkste Verbündete – dank Zinseszinseffekt.

Vorsorge muss sich dem Leben anpassen

Gibt es passende Modelle je nach Lebensphase?

Peer: Ja. In jungen Jahren können staatlich geförderte Modelle oder kapitalmarktorientierte Lösungen sinnvoll sein. Schwankungen gleichen sich über lange Zeiträume aus.

Mit zunehmendem Alter rückt Sicherheit stärker in den Fokus. Entscheidend ist Flexibilität – Vorsorge muss sich dem Leben anpassen können.

Viele Frauen starten spät oder zögern. Warum?

Peer: Weil sie oft zuerst an andere denken. Familie, Kinder, Angehörige. Die eigene Absicherung wird verschoben – oder dem Partner überlassen.Doch Lebenswege sind nicht planbar. Trennungen oder unerwartete Ereignisse können Sicherheiten rasch verändern. Eine Partnerschaft kann vieles sein – eine verlässliche Altersvorsorge ist sie nicht.

Ihr abschließender Rat?

Peer: Nicht warten. Nicht verlassen. Selbst vorsorgen.

Private Vorsorge ist für Frauen keine Kür, sondern Grundlage finanzieller Freiheit. Wer früh beginnt, gewinnt Sicherheit – und das gute Gefühl, eine Sorge weniger zu haben.

Selbstbestimmt vorsorgen. Für alles, was kommt.

#frausorgtvor Mit #frausorgtvor setzt die Wiener Städtische einen klaren Schwerpunkt auf die finanzielle Zukunft von Frauen. Die Initiative schafft Bewusstsein für Vorsorgelücken, informiert rund um das Pensionskonto und gibt Orientierung bei der Planung. Ziel ist es, Frauen zu ermutigen, ihre finanzielle Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen – selbstbestimmt, informiert und abgesichert. Weitere Infos: www.wienerstaetische.at