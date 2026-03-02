Body&Soul Women – nicht nur Fitness, sondern Lifestyle

Fitness ist für Frauen längst mehr als „schwitzen und hoffen, dass es wirkt“. Immer mehr Ladies entdecken Training als liebevolle Investition in Gesundheit, Stabilität und innere Stärke.

Krafttraining spielt dabei eine wesentliche Rolle – ganz ohne Muskel-Posing, dafür mit jeder Menge Alltags-Power. Genau hier setzt Body&Soul Women an – Tirols größtes Boutique.Gym nur für Frauen mit Sitz am dez-Areal in Innsbruck: ein Ort, an dem Stärke, Wohlbefinden und Regeneration zusammenkommen.

Zwischen Job, Familie, Terminen und To-do-Listen bleiben Bewegung und Fitness oft auf der Strecke. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach einem Ausgleich, der nicht noch mehr fordert, sondern Energie schenkt. Body&Soul Women versteht Fitness deshalb nicht als Leistungsdruck, sondern als Kraftquelle – für Körper, Kopf und Herz.

Kraft, die trägt

Krafttraining hat ein neues Image – und das völlig zu Recht. Mehr Muskelkraft bedeutet mehr Stabilität. Und die macht das Leben leichter: beim Treppensteigen, Tragen, Sitzen, Stehen oder einfach beim Durchatmen. Viele Frauen spüren schon nach kurzer Zeit: Der Körper fühlt sich aufrechter, belastbarer und „runder“ an. Besonders der Rücken sagt Danke, wenn gezielt trainiert wird. Kein großes Tamtam, aber ein spürbarer Unterschied – Tag für Tag.

„Body&Soul Women ist der Ort, an dem Tirols Frauen Kraft, Balance und Stärke für sich selbst finden.“ Romed Kleissl, Inhaber Body & Soul Women

Fitness, die ins Alltagsleben passt

Ein Trainingsplan ist schnell gemacht – dranzubleiben ist die Kunst. Deshalb setzt Body & Soul Women auf alltagstaugliche Fitness. Krafttraining ist effizient: Zwei bis drei Einheiten pro Woche reichen aus, um Fortschritte zu erzielen. Statt komplizierter Programme gibt es klare Abläufe, persönliche Betreuung und ein Umfeld, in dem man sich wohlfühlt. Denn was planbar ist, bleibt – und was bleibt, wirkt.

Regeneration: die heimliche Superkraft

Stärker werden heißt nicht immer „mehr machen“, sondern oft „besser erholen“. Bewegung und Regeneration gehören zusammen wie Ein- und Ausatmen. Regelmäßiges Training hilft, Stress abzubauen, besser zu schlafen und mental ausgeglichener zu werden. Wellness ist hier kein Luxus, sondern Teil des Konzepts – für ein gutes Körpergefühl und mehr innere Ruhe.

Selbstbewusstsein inklusive

Krafttraining verändert mehr als Muskeln. Es stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ein Gewicht, das plötzlich leicht wirkt, eine Übung, die gelingt – kleine Erfolge mit großer Wirkung. Dieses Gefühl von „Ich kann das“ begleitet viele Frauen auch außerhalb des Studios. Nicht Perfektion zählt, sondern Entwicklung.

Ein Raum nur für Frauen

Ein geschützter Frauenraum macht den Unterschied. Ohne Beobachtungsdruck, ohne Vergleiche, dafür mit Unterstützung und Motivation. Ein Ort, an dem man ankommen darf – und bei sich selbst ist.