Eure Meinung ist wieder gefragt: Wo gibt es das beste Schnitzel in Tirol?
Unser großes Krapfen-Voting war dank der regen Teilnahme von Tausenden LeserInnen ein riesiger Erfolg – und jetzt geht die Suche nach den kulinarischen Highlights Tirols in die nächste Runde.
Dieses Mal dreht sich alles um einen wahren Klassiker der heimischen Küche: das Schnitzel. Ob im traditionellen Gasthaus oder im Haubenrestaurant – wir wollen von euch wissen: Wo in Tirol schmeckt es am besten?
(Und ja, auch wenn's bei Mama am besten schmeckt, es zählen hier nur Gasthäuser oder Restaurants😉).
Nominiert jetzt euren persönlichen Favoriten! Wir sammeln alle Vorschläge. Jene Betriebe, die am häufigsten genannt werden, schaffen es ins große Voting-Finale.
