Fast 17.000 haben schon abgestimmt: Wer wird Tirols Schnitzelkönig?

Die Suche nach dem besten Schnitzel in Tirol ist in vollem Gange. Tausende Leserinnen und Leser haben bereits ihre Stimme für einen der 20 Finalisten abgegeben. Doch noch ist nichts entschieden.

Aus mehr als 6000 Einsendungen haben sich 20 Gasthäuser oder Restaurants für das Finale im Rennen um das beliebteste Schnitzel Tirols qualifiziert. Wer hat sich die goldene Schnitzel-Krone wirklich verdient?

Stimmt jetzt ab und entscheidet, wer der Schnitzelkönig in Tirol ist. Mehr als 17.000 haben bereits mitgemacht. Das Voting läuft noch bis 29. März (23.59 Uhr).

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