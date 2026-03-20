Das TT-Voting läuft

Fast 20.000 haben schon abgestimmt: Wer wird Tirols Schnitzelkönig?

© Canva

Die Suche nach dem besten Schnitzel in Tirol ist in vollem Gange. Tausende Leserinnen und Leser haben bereits ihre Stimme für einen der 20 Finalisten abgegeben. Doch noch ist nichts entschieden.

Aus mehr als 6000 Einsendungen haben sich 20 Gasthäuser oder Restaurants für das Finale im Rennen um das beliebteste Schnitzel Tirols qualifiziert. Wer hat sich die goldene Schnitzel-Krone wirklich verdient?

Stimmt jetzt ab und entscheidet, wer der Schnitzelkönig in Tirol ist. Fast 20.000 haben bereits mitgemacht. Das Voting läuft noch bis 29. März (23.59 Uhr).

Unserer Kulinarik-Newsletter

Mehr zum Thema:

undefined

Jetzt teilnehmen

Veganer Kochkurs mit Haubenkoch Peter Fankhauser: Seid mit den „Gaumenfreuden“ dabei

undefined

Tipps aus der Redaktion

Halloumi-Wrap, Skyr-Schmarrn oder Bulgursalat: Sechs Rezepte für die schnelle Küche

undefined

Gaumenfreuden-Event im „Kula“

Das Geheimnis von Sauerteig: Mit Laib und Seele zum perfekten Brot

undefined

Ihr habt entschieden

Die Top 10 im großen TT-Voting: Hier gibt es die beliebtesten Krapfen in Tirol