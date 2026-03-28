TT-Voting bis Sonntag
Mehr als 27.000 haben schon abgestimmt: Wer wird Tirols Schnitzelkönig?
© Canva
Der Countdown läuft: Wo schmeckt das Schnitzel in Tirol am besten? Die Suche nach dem beliebtesten Schnitzel in Tirol geht ins Abstimmungsfinale. Mehr als 27.000 Leserinnen und Leser haben bereits ihre Stimme für einen der 20 Finalisten abgegeben.
Stimmt jetzt noch ab und entscheidet, wer der Schnitzelkönig in Tirol ist. Das Voting läuft noch bis Sonntag, 29. März (23.59 Uhr). Das Ergebnis wird in der Woche nach Ostern veröffentlicht.
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