Tausende haben ihren Favoriten bereits nominiert: Wo gibt es das beste Schnitzel in Tirol?

Tausende Leserinnen und Leser haben uns bereits verraten, wo es für sie das beste Schnitzel in Tirol gibt. Die Suche nach den kulinarischen Highlights Tirols geht damit in die heiße Phase.

Noch ist Zeit, euren persönlichen Favoriten ins Rennen zu schicken und das Ergebnis mitzubestimmen. Welches Gasthaus oder Restaurant hat es verdient, ins große Voting-Finale einzuziehen? Sagt es uns jetzt – bevor die Nominierungsphase am 9. März (23.59 Uhr) endet!

(Und ja, auch wenn’s bei Mama am besten schmeckt, es zählen hier nur Gasthäuser oder Restaurants😉).