Kelebek Cosmetics setzt auf Schönheit, die Selbstvertrauen und Stärke fördert
Kelebek Cosmetics by Mona ist mehr als ein Kosmetikstudio. Es ist ein Ort, an dem Frauen sich mit Liebe für sich selbst begegnen – und Mut für ihren Weg.
Frauenpower beginnt mit einer Entscheidung – Mona Larcher über Schönheit, Stärke und Selbstvertrauen.
Frauenpower ist eine bewusste Entscheidung, eine Haltung, der Moment, in dem eine Frau erkennt: „Ich bin es mir wert.“ Genau dort beginnt die Arbeit von Mona – und damit für viele Frauen ein neues Lebensgefühl.
Permanent Make-up mit Long-Time-Liner
In ihrem Kosmetikstudio Kelebek Cosmetics by Mona geht es nicht – nur – um Perfektion, es geht auch um Selbstvertrauen, Ausstrahlung und innere Stärke. Um Frauen, die jeden Tag alles geben – im Job, in der Familie, für andere – und die lernen dürfen, auch für sich selbst da zu sein.
„Wenn eine Frau sich im Spiegel sieht und sich gefällt – dann passiert etwas Magisches“, weiß Mona Larcher. Und genau dieses Gefühl ist der Kern ihrer Arbeit.
Ein Herzstück ihres Studios ist Permanent Make-up mit Long-Time-Liner, dem europäischen Marktführer. Dabei geht es nicht darum, jemand anderes zu werden. Sondern darum, die eigene Persönlichkeit sichtbar zu machen. Natürlich geformte Augenbrauen, ein sanfter Lidstrich oder harmonisch betonte Lippen schenken vielen Frauen etwas Unbezahlbares: Sicherheit, Leichtigkeit und Zeit für das Wesentliche. Kein tägliches Nachzeichnen, kein Zweifel – sondern ein Look, der einen trägt, auch an den Tagen, an denen das Leben laut ist.
„Wenn eine Frau beginnt sich selbst wertzuschätzen, verändert sich nicht nur ihr Spiegelbild.“
Mona Larcher, Kelebek Cosmetics by Mona
Ein weiteres Thema, das viele Frauen bewegt, ist der Wunsch unliebsame, aber unumgängliche Routinen hinter sich zu lassen. Die dauerhafte Haarentfernung mittels modernem Diodenlaser bietet genau das: Freiheit von täglichem Rasieren, von Unsicherheit, von ständigem Drandenkenmüssen. Glatte Haut wird hier nicht als Schönheitsideal verkauft, sondern als Gefühl von Unabhängigkeit und Wohlbefinden.
Bodystyling- und Wohlfühlbehandlung
Ein besonderer Fokus von Kelebek Cosmetics by Mona liegt auf Slimyonik – einer innovativen Bodystyling- und Wohlfühlbehandlung, die Körper und Nervensystem gleichermaßen anspricht. Slimyonik arbeitet mit wechselndem Luftdruck, der sanft von den Füßen aufwärts wirkt. Diese rhythmische Bewegung unterstützt die Lymphdrainage, regt den Stoffwechsel an und kann helfen, Wassereinlagerungen zu reduzieren.
Doch Slimyonik ist mehr als Technik. Viele Frauen spüren schon während der Behandlung ein tiefes Loslassen. Müde Beine werden leichter, Spannungen dürfen gehen, der Körper kommt zur Ruhe. Für manche ist es gezielte Unterstützung bei Figurformung und Regeneration, für andere ein kostbarer Moment der Entschleunigung – ein Innehalten in einer Welt, die ständig Tempo verlangt.
Mona steht für eine neue Form von Frauenpower. Eine, die nicht vergleicht, sondern verbindet. Eine, die nicht fordert, sondern stärkt. Als Unternehmerin, als Expertin und als Frau mit Vision hat sie einen Raum geschaffen, in dem Frauen sich sicher fühlen, gesehen, gehört und respektiert.
Ein Ort der Transformation
Frauenpower bedeutet heute nicht, alles allein schaffen zu müssen. Sie bedeutet auch, sich Unterstützung holen zu dürfen. Sich selbst ernst zu nehmen. Sich Raum zu geben. Kelebek Cosmetics by Mona ist mehr als ein Kosmetikstudio. Es ist ein Ort der Transformation.
Zur Person Mona Larcher
Mona absolvierte im Jahr 2016 ihre Visagistenausbildung und legte damit den Grundstein für ihre berufliche Laufbahn in der Beauty-Branche. Im selben Jahr folgte die Grundausbildung im Bereich Permanent Make-up beim europäischen Marktführer Long-Time-Liner.
Im Anschluss sammelte sie eineinhalb Jahre praktische Berufserfahrung bei Long-Time-Liner in München, wo sie auf höchstem fachlichem Niveau arbeitete und wertvolle Einblicke in modernste Techniken, Qualitätsstandards und den professionellen Umgang mit Kundinnen gewann. Im Jahr 2019 erweiterte Mona Larcher ihre Expertise durch die Elite-Ausbildung für Permanent Make-up, die höchste Präzision, künstlerisches Können und umfassende Fachkompetenz voraussetzt. Ein weiterer wichtiger Schritt folgte 2023 mit der Ausbildung zur Laserschutzbeauftrageten sowie der spezialisierten Ausbildung für dauerhafte Haarentfernung mittels Laser. Damit ergänzt sie ihr Leistungsangebot um moderne, sichere und effektive Technologien im Bereich apparative Kosmetik.
Kontakt:
Kelebek-Cosmetics | Mona Larcher
Innstraße 10, 6020 Innsbruck
Tel. 0676/532 08 71
Weitere Infos: Schönheit und Wohlbefinden | Kelebek Cosmetics by Mona