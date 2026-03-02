Besucherzahlen kratzen am Allzeit-Hoch: Tierisch gutes Jahr für Innsbrucker Alpenzoo

Bär, Luchs und Co. haben vergangenes Jahr so viele Menschen auf die Innsbrucker Hungerburg gelockt, wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Heuer will der Alpenzoo sein Angebot ausbauen.

Innsbruck – Der Alpenzoo am Fuße der Innsbrucker Nordkette hat sich längst zu einer Institution entwickelt. Das zeigen die Besucherzahlen für das Jahr 2025: Rund 337.000 Menschen sind im Vorjahr auf die Hungerburg gefahren, um sich Otter, Steinadler, Wildkatze und Co. anzusehen. Das sei der zweithöchste Wert seit seiner Gründung 1962. Nur 1992 sind es um 6000 BesucherInnen mehr gewesen, sagt Alpenzoo-Direktor André Stadler.

Er begrüßt, dass sein Tierpark bei Einheimischen Anklang finde: Jeder zweite Gast stammte aus Tirol, die andere Hälfte entfiel auf Touristen. Stadler kann den Besucherzuwachs im Vorjahr nicht auf eine einzige Neuerung zurückführen: „Unser Gesamtkonzept hat den Nerv der Menschen getroffen.“

Für Direktor André Stadler zeigen die Besucherzahlen, dass das Gesamtkonzept des Tierparks aufgehe. © Thomas Steinlechner

Im Zoo, der ausschließlich Tiere aus dem Alpenraum beherbergt, herrsche konstant große Nachfrage nach Führungen und Workshops, außerdem sind 2025 neue Tieranlagen dazugekommen. Der hauseigene Podcast komme ebenfalls gut an, sagt der Direktor.

Auf den positiven Besucherzahlen möchte sich Stadler allerdings nicht ausruhen, für das Jahr 2026 sind einige Neuerungen geplant. Bald finden Krimiführungen statt, im Sommer eröffnet ein weiteres Restaurant in der Weiherburg und ein Wasserspielplatz soll die Kleinen zum Planschen animieren.

Tierischer Nachwuchs erwartet

Hinzu kommen Nachzuchten und Auswilderungen, die sich allerdings nicht vorhersehen ließen. „Die Natur kann man nicht planen, aber wir sind guter Dinge“, sagt Stadler. Er hofft auf Nachwuchs bei Luchsen, Steinböcken oder Gämsen. „Die Geier sind auch schon beim Brüten.“

Zwei Bartgeier, die größten Vögel Europas, brüten im Zoo derzeit auf zwei Attrappen. Bald könnten sie ein fremdes Küken aufziehen. © Christine Moosbrugger