Führung ist immer öfter weiblich

Westösterreichs größte Privatklinik ermöglicht Frauen spannende Karrieren.

Frauen in Führungspositionen bereichern Unternehmen, ist die Privatklinik Kettenbrücke überzeugt und ermöglicht immer mehr engagierten Expertinnen spannende Karrieren an Westösterreichs größter Privatklinik. Mit Geschäftsführerin und Verwaltungsdirektorin Mag. Annette Leja ist auch eine Frau an der Spitze des Innsbrucker Krankenhauses. Insgesamt sind rund 80% der etwa 400 Mitarbeitenden an Westösterreichs größter Privatklinik Frauen – wir stellen einige der Führungskräfte vor:

Spannende Stationsleitung

DGKP (Diplom-Gesundheits- und Krankenpflegerin) Kerstin Holzhammer ist seit 24 Jahren in der Pflege der Privatklinik und leitet aktuell die Station für Neurochirurgie mit einem 20-köpfigen bunt gemischten Team aller Altersgruppen. Lebenslanges Lernen, interdisziplinäres Arbeiten, ein herausragendes Team und die Offenheit für Neues haben ihren Werdegang geprägt. Die Übernahme von Führungsverantwortung hatte sie nicht geplant, aber ihre Vorgesetzte förderte sie und Kerstin Holzhammer stellt sich auch heute noch motiviert wie am ersten Tag der Aufgabe: „Es wird immer herausfordernder, den unterschiedlichen Generationen von Mitarbeitenden gerecht zu werden“, erklärt sie. Sie bildet sich daher laufend weiter, demnächst über den Lehrgang „Leadership & Management in der Pflege“.

„Teamspirit und die Zusammenarbeit quer durch alle Abteilungen und medizinischen Fachrichtungen sind Teil unseres Erfolgsrezepts.“ Geschäftsführerin Mag. Annette Leja

Im OP ist Planung alles

Das weiß DGKP Verena Prock, die im Rahmen einer dualen Führung OP- und Endoskopie-Management für die Privatklinik leitet. „Man kann einen guten Plan haben, aber wenn etwas Akutes dazwischenkommt, sieht alles anders aus“, erklärt die Spezialistin mit Zusatzausbildungen im Mittleren und Basalen Management und Sonderausbildungen u.a. für die Aufbereitung der Medizinprodukte. Dann beweisen Verena Prock und die rund 40 Mitglieder des OP-Pflegeteams Flexibilität und bringen alles unter einen Hut zum Wohl der Patient*innen. Seit 2007 bekleidet die erfahrene Expertin Leitungsfunktionen und eines ist für sie klar: „Höchstleistungen kann man nur erbringen, wenn das Team voll hinter einem steht.“

Vernetzte Organisation

Sanas Homayouni leitet seit Mitte 2024 das Ärztesekretariat der Privatklinik Kettenbrücke und seit Oktober letzten Jahres zudem noch das Rezeptionsteam sowie die Bettenplanung und Patientenaufnahme. Zusammen mit ihrem 14-köpfigen Team organisiert sie die Aufnahmen der stationären Patient*innen und die gesamte Dokumentation der Krankengeschichte. Besonders schätzt Sanas Homayouni dabei die persönliche Komponente: „Von den Patienten selbst über die Ärzte bis hin zu Versicherungen pflegen ich und mein Team täglich viele Kontakte und sorgen dafür, dass für die Patientinnen alles reibungslos funktioniert.“ Immerhin werden jährlich rund 9.000 Patient*innen stationär aufgenommen.

Arbeiten nach Lebensphasen

An der Kettenbrücke haben Frauen wie Männer gleiche Chancen und Verdienstmöglichkeiten. Als Betrieb mit hohem Frauenanteil schafft das Management optimale Bedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und mehr. Denn: „Nicht immer lassen sich klassische Arbeitszeitmodelle mit Familie, Studium, berufsbegleitenden Ausbildungen oder sozialen Verpflichtungen vereinbaren“, erklärt Mag. Leja. Dem trägt Westösterreichs größte Privatklinik Rechnung, indem sie je nach Lebensphase flexible Arbeitsmodelle anbietet. Für Mitarbeitende mit kleinen Kindern gibt es zudem eine eigene Kinderbetreuungseinrichtung.

Die Kettenbrücke ist Westösterreichs größte Privatklinik. © BIRGIT PICHLER