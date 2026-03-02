Baden Frederiksen ist gekommen, um hoffentlich zu bleiben: „Tore widme ich meiner Frau“

Mit drei Toren gegen Blau-Weiß Linz sorgte Nikolai Baden Frederiksen am Sonntag dafür, dass die WSG Tirol weiter vom oberen Play-off träumen darf. Was macht den Dänen aus, der schon so viele Stationen vorweist? Und wie groß ist die Chance, dass der 25-Jährige auch kommende Saison als Wattener Lebensversicherung fungiert?