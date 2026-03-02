Streit eskalierte: 21-jähriger Schwede in St. Anton bewusstlos geschlagen

Bei einer Auseinandersetzung in St. Anton am Arlberg wurde ein 21-jähriger Schwede bewusstlos geschlagen. Die Verdächtigen werden auf freiem Fuß angezeigt.

St. Anton am Arlberg – Ein 21-jähriger Schwede wurde in der Nacht auf Freitag um 02.50 Uhr in St. Anton am Arlberg niedergeschlagen. Drei Schweden im Alter von 19 und 20 Jahren, traten vor einem Lokal auf ihn ein, bis er das Bewusstsein verlor. Ein Türsteher setzte einen Notruf ab und gab eine Personenbeschreibung durch.