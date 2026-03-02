Streit eskalierte: 21-jähriger Schwede in St. Anton bewusstlos geschlagen
Bei einer Auseinandersetzung in St. Anton am Arlberg wurde ein 21-jähriger Schwede bewusstlos geschlagen. Die Verdächtigen werden auf freiem Fuß angezeigt.
St. Anton am Arlberg – Ein 21-jähriger Schwede wurde in der Nacht auf Freitag um 02.50 Uhr in St. Anton am Arlberg niedergeschlagen. Drei Schweden im Alter von 19 und 20 Jahren, traten vor einem Lokal auf ihn ein, bis er das Bewusstsein verlor. Ein Türsteher setzte einen Notruf ab und gab eine Personenbeschreibung durch.
Der 21-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert, um die Verletzungen unbestimmten Grades behandeln zu lassen. Aufgrund eines Hinweises des Türstehers begab sich eine Polizeistreife zur Unterkunft der Verdächtigen. Dort trafen die Beamten die drei tatverdächtigen Schweden vor dem Hauseingang an. Die Verdächtigen zeigten sich während der Vernehmung nicht geständig. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)