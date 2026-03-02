Passantin schlug Alarm

Fahrrad im Inn löste Einsatz von Feuerwehr und Wasserrettung aus

Eine Passantin hatte das Rad im Wasser für ein Auto gehalten und wählte den Notruf.
© Daniel Liebl

Ein gemeldetes Fahrzeug im Wasser konnte schnell als Fahrrad identifiziert werden.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561