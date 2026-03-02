HLW Kufstein: Premiere für große Jobmesse

Die HLW FW Kufstein veranstaltete kürzlich ihre erste Berufs- und Praktikumsmesse. 250 Schüler trafen dabei auf elf Unternehmen und Institutionen aus der Region. Die Jugendlichen informierten sich über Berufsbilder und Karrieremöglichkeiten.

Kufstein – Vier Unterrichtsstunden lang nutzten die Schüler im Schulrestaurant die Gelegenheit. Sie erkundeten verschiedene Berufe, Ausbildungs- und Praktikumswege.

Elf Aussteller präsentierten sich den Jugendlichen. Dazu zählten die Sparkasse Kufstein und die Raiffeisenbank Kufstein. Ebenso LKW Walter, Tirolia Spedition, das Altersheim und der Pflegecampus Kufstein. Auch das Krankenhaus Kufstein, die Pletzer- und Bodner-Gruppe waren dabei. Das Bundesministerium für Finanzen, das Land Tirol und die FH Kufstein rundeten das Angebot ab.

Vielfalt in der Ausbildung

Wirtschaftslehrerin Nina Titz organisierte die Messe. Sie brachte ihre Erfahrung aus dem Personalwesen und von Personalmessen ein. Schüler unterstützten sie und bereiteten ein Buffet für die Aussteller vor.