Hitzige Debatte in Innsbruck

Echte Beteiligung oder „Schein-Partizipation“? Regeln für Bürgerräte & Co. stehen fest

Die Innsbrucker Bevölkerung soll über Formate wie den BürgerInnenrat gezielt eingebunden werden. Bindend sind die Ergebnisse für Politik und Verwaltung im Rathaus freilich nicht.
© Rita Falk
Michael Domanig

Mit dem Instrument der BürgerInnenräte und anderen „dialogorientierten“ Formaten will die Innsbrucker Stadtführung die Bevölkerung bei wichtigen Themen verstärkt einbinden. Nun wurden die konkreten Regelungen dafür beschlossen – und die stoßen bei der Opposition auf teils heftige Kritik.

