Filmcircle zeigt berührende Reise durch die 80er-Jahre und den Eisernen Vorhang

Das Kulturforum Breitenwang lädt am Freitag, den 6. März, im Tauernsaal des Veranstaltungszentrums wieder zum Filmabend ein. Ab 20 Uhr wird das packende Drama „Perla“ gezeigt, das die Zuschauer in das Wien der 1980er-Jahre und die Wirren des Kalten Krieges entführt.

Breitenwang – Der Film „Perla“ erzählt die Geschichte einer Dissidentin im Exil. Sie lebt als Künstlerin und alleinerziehende Mutter in Wien und versucht, ihrer talentierten Tochter Julia Halt zu geben. Ihr Leben gerät jedoch aus den Fugen, als Julias Vater Andrej aus der Haft entlassen wird. Er behauptet, schwer krank zu sein.

Diese Wendung zwingt Perla zu einer gefährlichen Reise zurück in die kommunistische Tschechoslowakei. Die drohende Heimkehr und die Konfrontation mit ihrer Vergangenheit führen zu rücksichtslosen Entscheidungen. Diese gefährden ihre neu gefundene Familie und die Zukunft mit ihrer Tochter. Der Film beleuchtet dabei die Zerrissenheit zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Regisseurin Alexandra Makarová schafft mit „Perla“ ein emotional vielschichtiges Drama. Obwohl die Handlung vor dem Hintergrund des Eisernen Vorhangs in den frühen 1980er-Jahren angesiedelt ist, geht die Erzählung weit über eine rein historische Betrachtung hinaus. Es ist eine Geschichte über universelle Konflikte, Familie und schwierige Entscheidungen.

Besucher des Filmcircles in Breitenwang können sich auf ein intensives und nachdenkliches Kinoerlebnis freuen. „Perla“ verspricht nicht nur eine spannende Rückblende in eine prägende Ära Europas. Der Film bietet auch eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den persönlichen Kosten politischer Umwälzungen.