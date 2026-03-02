Nur kurz auf der Flucht
Tresor über Tiroler Skipiste abtransportiert: Einbrecher-Duo verurteilt
Die Webcam schläft nie: Auf den Aufnahmen der Bergbahnen ist genau zu erkennen, wie die Einbrecher den Tresor über die Skipiste in deren Luxus-SUV schleppten.
© Screenshot/Webcam Bergbahnen Fieberbrunn
Mit einem Tresordiebstahl in Fieberbrunn schafften es zwei Rumänen im Jänner in die Hauptnachrichten. Nicht gerechnet hatten die Einbrecher offenbar mit aufmerksamen Pistenraupenfahrern. Am Montag kam es zum Prozess.