Mann verletzt

Rollstuhl kippte bei Busfahrt in Innsbruck um: 80-Jähriger erlitt Kopfverletzungen

Innsbruck – Ein 80-Jähriger ist am Montagnachmittag bei einer Fahrt mit einem Linienbus in Innsbruck mit seinem Rollstuhl umgekippt und dabei verletzt worden. Der Mann befand sich laut Polizei gemeinsam mit seiner Frau im hinteren Teil des Busses. Am Rollstuhl waren demnach zwar die Bremsen angelegt, ansonsten war er jedoch nicht gesichert.

Als der Bus in die Brixner Straße einfuhr, kippte der Rollstuhl nach rechts zur Bustür. Dabei zog sich der Rollstuhlfahrer Verletzungen am Kopf zu. Er wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert. (TT.com)

