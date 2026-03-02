Drei Fahrzeuge in Unfall in Landeck verwickelt: Zwei Lenkerinnen verletzt
Landeck – Auf der B171 bei Landeck kam es am späten Montagnachmittag zu einem schweren Unfall, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Eine 24-Jährige ordnete sich gegen 17 Uhr bei der Auffahrt zur S16 in der Abbiegespur ein, um nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang prallte das Auto einer 20-Jährigen, die auf der B171 von Pians kommend in Richtung Landeck unterwegs war, in die Beifahrerseite des Wagens der 24-Jährigen. Dieser kippte zur Seite und erfasste dabei ein weiteres Fahrzeug, das von der S16 nach rechts in die B171 einbog.
An den Autos entstand Totalschaden. Ersthelfern gelang es, die beiden Lenkerinnen aus den Wracks zu befreien. Die alarmierte Rettung brachte die verletzten Frauen ins Krankenhaus Zams. Das dritte beteiligte Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt.
Im Einsatz standen die Rettung, ein Notarzt, drei Polizeistreifen, Mitarbeiter der ASFINAG und ein 2 Abschleppunternehmen. (TT.com)