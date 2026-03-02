Drei Fahrzeuge in Unfall in Landeck verwickelt: Zwei Lenkerinnen verletzt

Landeck – Auf der B171 bei Landeck kam es am späten Montagnachmittag zu einem schweren Unfall, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Eine 24-Jährige ordnete sich gegen 17 Uhr bei der Auffahrt zur S16 in der Abbiegespur ein, um nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang prallte das Auto einer 20-Jährigen, die auf der B171 von Pians kommend in Richtung Landeck unterwegs war, in die Beifahrerseite des Wagens der 24-Jährigen. Dieser kippte zur Seite und erfasste dabei ein weiteres Fahrzeug, das von der S16 nach rechts in die B171 einbog.