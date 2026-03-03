Stermann in neuem Solo als "Mischung aus Gaga und Jelinek"

Dirk Stermann spielt derzeit Probevorstellungen für "20 Spritzer bis Amstetten". Es ist nach "Zusammenbraut" das zweite Solo des deutschen Wahl-Wieners, der mit Christoph Grissemann seit 2007 die ORF-Satireshow "Willkommen Österreich" moderiert und auch als Romanautor erfolgreich ist. Im Vorfeld der Premiere (11. März im Wiener Rabenhof) sprach der 60-Jährige mit der APA über Trinkfestigkeit, seinen "Spechtlaccount" und "arge Sachen", die er heute nicht mehr sagen würde.

APA: Herr Stermann, "20 Spritzer bis Amstetten" - das klingt ziemlich exzessiv.

Dirk Stermann: Ja, deswegen habe ich den Titel auch genommen. Eine Musikerin hat mir mal erzählt, dass sie mit einem anderen Musiker mit dem Zug von Wien nach Amstetten gefahren ist und der 20 Spritzer getrunken hat. Ich habe ausgerechnet: das ist ein Spritzer alle vier Minuten. Ein Wahnsinn!

APA: Können Sie da in Sachen Trinkfestigkeit mithalten?

Stermann: Nein. Ich habe eine Körperkonstitution, die dazu führt, dass ich nicht so viel trinken kann. Vielleicht sage ich das aber auch nur, weil in den Kreisen, in denen ich mich bewege, die Leute alle wahnsinnig viel trinken. Möglicherweise trinke ich eh auch viel - nur im Vergleich zu denen halt nicht.

APA: Amstetten kennt man international wegen Josef Fritzl. Was verbinden Sie mit der Stadt?

Stermann: Ich fand früher immer, dass es - ähnlich wie St. Pölten - so ein Begriff für Provinz ist. Da fährst du mit dem Zug vorbei, es gibt aber keinen Grund auszusteigen. Inzwischen habe ich familiäre Beziehungen nach Amstetten und weiß, dass es da ein Hallenbad gibt. Aber es ist trotzdem so, dass ich in der Regel mit dem Zug dran vorbeifahre. Amstetten - auch andere Städte wie die, aus der ich ursprünglich komme - ist kein klassischer Sehnsuchtsort. Aber ich finde den Namen schön und "20 Spritzer bis Amstetten" hat etwas sehr Musikalisches.

APA: Was ist die Ausgangssituation des Programms?

Stermann: Es geht darum, dass ich im fortgeschrittenen Alter bestimmen möchte, was ich mache, aber gezwungen werde, weiter das zu tun, was ich immer schon mache. Ich werde zum Witzeerzählen verdonnert, sehe mich aber eigentlich als eine Mischung aus Lady Gaga und Elfriede Jelinek. Also möchte ich ein Gesangsprogramm machen. Die Agentur missversteht es aber und denkt, ich möchte ein Programm über mein humoristisches Versagen machen und schreibt "Stermann sinkt" statt "Stermann singt". Darüber ärgere ich mich auf der Bühne.

APA: Auch in "Zusammenbraut" sind Sie nicht gerade zimperlich mit Ihrem Alter Ego umgegangen. Ist die Grundhaltung, man ist selbst eigentlich schon lächerlich genug, wichtig für den Humor?

Stermann: Ja, da bin ich auch sehr geprägt vom Humor in Wien. Man selber ist ja eh der Ärgste von allen. Ich finde nichts unangenehmer, wenn jemand da oben steht und sich klüger oder besser findet als die, über die er spricht. Aber ich finde, ich bin diesmal etwas sympathischer als im letzten Stück.

APA: Im Vorfeld Ihres ersten Solos haben Sie öfters über Ihre Nervosität und Anspannung gesprochen. Ist das vor dem zweiten Programm jetzt besser?

Stermann: Nein, es ist immer noch so. Das Dilemma ist ja: Man schreibt irgendwas, sitzt zu Hause und lernt es auswendig, aber Proben im Kabarett kann man eigentlich nur vor Publikum. Das ist natürlich total bizarr, eine verrückte Grundsituation. Da rufen die Leute auch was rein - so was wie "Streich das". Anders als das Theater erarbeitet sich das Kabarett ja erst auf der Bühne. Darum ist die Premiere wahrscheinlich oft der schlechteste Auftritt und der 100. der beste.

APA: Stermann war ja jahrzehntelang ohne Grissemann nicht vorstellbar. Was sind die Vor- und Nachteile, allein auf der Bühne zu sein?

Stermann: Es ist komplett anders. Es macht total Spaß, allein verantwortlich zu sein. In der Zusammenarbeit mit Christoph ist das Tolle, dass vieles außerhalb der eigentlich angedachten Ordnung passiert. Es ist anarchischer. Allein muss man nicht nur die Gage nicht teilen, sondern darf die gesamte Atmosphäre bestimmen. Das ist sehr angenehm.

APA: Andererseits lastet alles auf den eigenen Schultern ...

Stermann: Das stimmt. Aber ich finde es ein bissl eitel, wenn man das so ernst nimmt. Meine Verwandten im Ruhrgebiet, die im Stahlwerk gearbeitet haben, wurden auch nicht ständig nach ihrer Befindlichkeit befragt. Ich habe das Glück, dass ich das recht gerne mache. Die mussten das machen, um ihre Familien zu ernähren.

APA: Zwischen dem deutschen und dem österreichischen Humor wird sehr gerne eine scharfe Trennlinie gezogen. Wie sehen Sie das als Duisburger, der seit 1987 in Wien lebt?

Stermann: Ich glaube, man muss die Grenze eher ziehen zwischen dem Humor, der einem gefällt und der einem nicht gefällt. Der Humor selbst hat ja keinen Pass. Was es gibt, sind verschiedene Codes. Wenn du bei uns St. Pölten sagst, hat jeder sofort ein Gefühl dafür. Wenn du in Hannover St. Pölten sagst, hat gar niemand irgendwas. Was ich schon finde, ist, dass es in Österreich in Relation zur Bevölkerung sehr viele gute Humoristen gibt. Es ist auch alles musikalischer, sprachlich schöner formuliert. Man kann auch viel mehr Böses sagen, weil es durch den Dialekt so charmant klingt.

APA: Sie sind seit Jahrzehnten im Geschäft. Gerade mit Grissemann haben Sie immer wieder die Grenzen des Humors ausgereizt. Haben sich diese Grenzen in den vergangenen Jahren durch Debatten um Political Correctness, kulturelle Aneignung usw. verschoben?

Stermann: Die Grenzen haben sich total verschoben - aber nicht nur im Humor, sondern auch an den Universitäten oder im Journalismus. Heute wird anders geschrieben als vor 20 oder 30 Jahren, auch im ORF wird anders gesprochen. Wenn man alte Ausschnitte sieht, reißt es einen regelmäßig, wie sexistisch da teilweise geredet wurde. Ich finde ja auch interessant, dass - solange es nicht dazu führt, dass man gar nichts mehr sagen kann - sich Dinge verändern und nicht alles immer gleich öd bleibt, und bin froh, dass man sich über gewisse Dinge Gedanken macht. Ich finde es z.B. total affig, dass man sich übers Gendern aufregt. Wir haben eine Männersprache und ich verstehe, dass Frauen ihren Platz in der Sprache einfordern.

APA: Hat sich dadurch auch Ihr Humor verändert?

Stermann: Ja, aber ich finde nicht in eine schlechte Richtung. Christoph und ich haben früher wirklich arge Sachen gesagt. Ich dachte mir, es ist alles möglich und es geht darum, die Leute ein bisschen zu schockieren. Heute denke ich mir, warum? Wir sind einmal in der Nähe von Lassing aufgetreten und ich habe gesagt: Der reichste Österreicher ist jetzt dieser Typ, der das Grubenunglück überlebt hat, weil der hat jetzt seine Überstundenabrechnung eingereicht. Danach kam eine Frau zu mir und hat gemeint, das war ihr Onkel und sie hatten Todesangst die ganze Zeit. Da war ich dann auf ihrer Seite und nicht auf meiner. Ricky Gervais (britischer Comedian, Anm.) gehört ja zu den besten in meinem Genre, aber es ödet mich langsam an: Erst sagt er, man soll das nicht sagen, dann sagt er's, dann sagt er, dass es grauslich war, dann sagt er noch was grauslicheres. Es ist immer dieselbe Formel - auch wenn es gut formuliert ist.

APA: Sie haben keine Webseite und sind auch auf Social Media so gut wie nicht präsent. Wie kommen Sie damit durch?

Stermann: Da bin ich ein bisschen trotzig. Mir ist Social Media so unsympathisch. Ich habe einen verdeckten "Spechtlaccount", damit habe ich mir Insta-Sachen von Leuten, die ich kenne, angeschaut. Aber ich fand nur Heinz Strunk gut, bei allen anderen dachte ich mir: Das ist schon sehr angestrengt. Ich werde von meiner Agentur manchmal gezwungen, so kleine Filmchen aufzunehmen, die dann irgendwo gepostet werden. Und da denke ich mir schon: Wen soll das interessieren?!

APA: Sie haben einen Sohn im Volksschulalter. Was denken Sie über die Debatte um ein Social-Media-Verbot für Kids?

Stermann: Total richtig. Schon deshalb, weil die großen amerikanischen Firmen aufschreien. Das zeigt schon, dass es wahrscheinlich richtig ist. Erwachsene tun sich schon schwer, richtig damit umzugehen. Und erst als Jugendlicher, wenn du langsam damit anfängst, dir über dich selbst Gedanken zu machen und dich mit anderen vergleichen musst ...

APA: Ihr Vertrag bei "Willkommen Österreich" läuft noch bis 2027. Hätten Sie Lust, die Show noch länger zu machen?

Stermann: Das hängt von verschiedenen Sachen ab. Ich sage zu Christoph immer, ich kann mir schon vorstellen, dort zu sitzen, bis mehr Zivildiener auf der Bühne sind als Künstler. Ich bin jetzt 60, Christoph wird 60. Man weiß ja nie: Wann kommt der erste Schlaganfall oder was auch immer?

APA: Wie geht es Stermann und Grissemann? Haben Sie noch eine gute Zeit als Freunde miteinander oder ist es inzwischen ein reines Arbeitsverhältnis?

Stermann: Wir haben alle Phasen durchgemacht, die es so gibt. Es ist aber nach wie vor so, dass ich gute Zeiten mit ihm haben kann. Das ist nicht nichts. Ich habe mit ihm in all den Jahren mehr Zeit verbracht als mit meiner jeweiligen Partnerin. Wir haben halt keinen Sex mehr miteinander (lacht). Aber da wir den noch nie hatten, vermisse ich das auch nicht.

APA: Sie sind im Dezember 60 geworden. Fragen Sie sich manchmal, wie lange Sie noch öffentlich lustig sein wollen?

Stermann: Als Christoph und ich beim Radio angefangen haben, haben wir so getan, als wären wir schon ganz alt - 50 oder so. Das war, um sich nicht so cool hinzustellen wie die Ö3-Kollegen. Jetzt bin ich noch älter, als ich damals behauptet habe. Ich habe das Glück mit dem Schreiben. Da kann ich Dinge schreiben, die nicht lustig sein müssen. Das ist für mich immer wichtiger geworden. Sich hinzustellen und Witze auszudenken, ist halt schon auch ein bisschen anstrengend.