Musikverein lädt zu einer Woche im Zeichen des Klimas

Klassikbranche und Klimakrise - das sind zwei Begriffe, die man normalerweise selten in einem Atemzug verwendet. Von 14. bis 22. März soll sich das massiv ändern. Der Wiener Musikverein lädt zu einem Programmschwerpunkt mit dem Titel "Fokus Klima: ZERO?". Vorträge und Diskussionen wechseln mit Konzerten, Musikerinnen und Musiker treten ebenso auf wie Wissenschafterinnen und Wissenschafter.

Man wolle "durch hochkarätige Expertise, internationale Stimmen und künstlerische Exzellenz einen Beitrag zum Klimaschutz in der Klassikbranche leisten", ließ Musikvereinsintendant Stephan Pauly im Vorfeld wissen. "Als Gebäude bereits mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert, werden wir diese gesamte Veranstaltungswoche nach den Kriterien für Green Events umsetzen."

Nach Kinderprogrammen (darunter "Topolina rettet den Müll") und einem Konzert des Cuarteto Casals gibt Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb am Dienstag (18 Uhr) im ersten von zahlreichen bei freiem Eintritt zugänglichen Vorträgen einen Überblick über "Das große Ganze". "Sie ordnet die aktuelle Faktenlage ein und zeigt, wie eng Klimapolitik, gesellschaftliche Entwicklung und Kultur miteinander verbunden sind", so die Ankündigung.

Nach Konzerten (am Dienstag etwa das Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma unter Daniel Harding und das Altenberg Trio) beschließen jeden Abend Talkrunden mit Expertinnen und Experten den Tag. Am Dienstag sprechen der Orchestermanager Mauro Bucarelli und die Flötistin Katrin Lerchbacher, Vorstandsmitglied des Orchesters des Wandels, über "Nachhaltigkeit in der Klassik". Über "Nachhaltigkeit als Führungsaufgabe" diskutiert anderntags Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker, mit der deutschen Professorin für Nachhaltigkeitsmanagement Annett Baumast.

Zu den weiteren Vortragenden zählen der Meteorologe Marcus Wadsak, der Wiener Planungsdirektor Thomas Madreiter oder Anita Malli, die Klima-Beauftragte des ESC und Leiterin der Abteilung Umwelt und Nachhaltigkeit im ORF. Mit den Wiener Symphonikern unter Robin Ticciati am Mittwoch und Freitag, den Wiener Philharmonikern unter Zubin Mehta am Donnerstag und dem Swedish Radio Symphony Orchestra unter Dirigent Esa-Pekka Salonen am Freitag sind auch die Musikbeiträge hochkarätig.