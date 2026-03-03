Raser auf Brennerautobahn gestoppt: 24-Jähriger ist Probeführerschein los

Matrei am Brenner – Seinen Probeführerschein ist seit Montagnachmittag ein 24-jähriger Österreicher los, nachdem er auf der Brennerautobahn (A13) mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Einer Streife der Autobahnpolizei Schönberg fiel der Wagen gegen 17 Uhr im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner auf. Der Mann war mit 168 km/h statt der erlaubten 100 km/h unterwegs. Der Raser wurde daraufhin angehalten. Für den Probeführerscheinbesitzer war die Fahrt an Ort und Stelle zu Ende. Ihm wurde der Probeführerschein abgenommen. Eine Anzeige folgt. (TT.com)