Die Angst bleibt: Geplante Deponie-Erweiterung in Schwaz sorgt neuerlich für Protest

Herrlicher Blick ins Inntal von der Deponie am Schwazer Arzberg. Das Land Tirol wird entscheiden, ob sie von 85.000 m² auf über 300.000 m² vergrößert und weitere 20 Jahre betrieben werden darf.
Ein weiterer Anrainer sorgt sich um seine Sicherheit. Laut Bezirkshauptmann war die Deponie nicht Verursacher der Schäden am Wirtschaftsgebäude. Die Liste Fritz merkt an, dass das bisher genehmigte Deponievolumen im Bezirk Schwaz 16 Jahre lang ausreichen würde.

