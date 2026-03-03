Problem wird größer

Kündigung mitten im Jagdstreit: Kufsteins Berufsjäger verlässt das Kaisertal

Wer schultert künftig im Dienst der Stadt Kufstein das Gewehr? Die Stadt Kufstein benötigt für die Reviere Kaisertal und Stadtberg einen neuen Berufsjäger.
Mitten in der aufgeheizten Debatte um Abschüsse und Eigenbejagung verlässt der städtische Berufsjäger das Revier. Er wolle den Kurs des Stadtrats nicht mittragen. Für Kufstein bedeutet das: Die Jagd bleibt politischer Zündstoff – und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.

