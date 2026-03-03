Problem wird größer
Kündigung mitten im Jagdstreit: Kufsteins Berufsjäger verlässt das Kaisertal
Wer schultert künftig im Dienst der Stadt Kufstein das Gewehr? Die Stadt Kufstein benötigt für die Reviere Kaisertal und Stadtberg einen neuen Berufsjäger.
© APA/GINDL
Mitten in der aufgeheizten Debatte um Abschüsse und Eigenbejagung verlässt der städtische Berufsjäger das Revier. Er wolle den Kurs des Stadtrats nicht mittragen. Für Kufstein bedeutet das: Die Jagd bleibt politischer Zündstoff – und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.