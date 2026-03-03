- Überblick
Analyse
Was will Trump mit dem Krieg eigentlich erreichen?
Analysevon Floo Weißmann
Die Amerikaner haben Donald Trump auch deshalb zum Präsidenten gewählt, weil er versprochen hat, die militärischen Verstrickungen der USA überall auf der Welt zu beenden. Tatsächlich passiert das genaue Gegenteil.
