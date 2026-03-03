Wenn Talente und Budgets knapp werden

Zwischen Fachkräftemangel und wirtschaftlicher Unsicherheit: Die career & competence setzt auf strategisches Networking.

Um die 100 Unternehmen und mehr als zehn Hochschulen haben sich bereits einen Standplatz auf der größten Karrieremesse Westösterreichs gesichert, die am 29. April im Congress Innsbruck stattfindet. Sie treffen auf ca. 1.800 Studierende, Absolvent:innen und (Young) Professionals. Eine gute Möglichkeit, um frühzeitig ein Pool an Talenten (von morgen) aufzubauen und sich langfristig einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Ziel

Die Hauptmotive für die Teilnahme reichen von der unmittelbaren Besetzung offener Positionen bis hin zum strategischen Networking, um den künftigen Bedarf an qualifiziertem Personal frühzeitig abzusichern.

„Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist Weitblick gefragt. Auf der career & competence werden Talente frühzeitig entdeckt und nachhaltige Kontakte geknüpft. So entsteht ein Netzwerk, das auch zur langfristigen Sicherung des Personalbedarfs beitragen kann“, betont Matthias Penz, Geschäftsführer der SoWi-Holding, die gemeinsam mit der Universität Innsbruck die Messe veranstaltet.

Für einige Aussteller:innen ist die Messe ein fester Bestandteil der Recruiting-Strategie. Mehr als 90 % der Ausstellenden haben in den vergangenen Jahren regelmäßig teilgenommen.

Über 90 % der Ausstellenden nehmen im Durchschnitt regelmäßig an der Karrieremesse im Congress Innsbruck teil. Einzelne Standplätze können noch angefragt werden. © Victor Klein

An den Messeständen

Das Herzstück der Messe bleibt der persönliche Austausch an den Ständen. Fragen werden unmittelbar geklärt und Erwartungen abgeglichen. Es entstehen erste Kontakte und auch konkretere Gespräche über Einstiegsmöglichkeiten.

Praxisnah

Ergänzend können sich Aussteller:innen in den kostenlosen Workshops praxisnah vorstellen: Welche Projekte prägen den Arbeitsalltag? Welche Kompetenzen sind gefragt? Auch Fallbeispiele lassen sich gemeinsam bearbeiten. So gewinnen Teilnehmende einen direkten Eindruck von Arbeitsweisen, Kompetenzen und möglichen Passungen.

Auf der Messebühne finden zudem Career Talks statt, an denen die Ausstellenden ebenfalls kostenfrei teilnehmen können. Das schafft zusätzliche Sichtbarkeit und eine Positionierung als attraktiver Arbeitgeber bzw. Hochschule.