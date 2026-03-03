Echtes Interesse bei Nachwuchskräften

Wie gelingt es Unternehmen und Bildungsanbietern, die Aufmerksamkeit der Fachkräften von morgen zu gewinnen und den Personalbedarf langfristig zu decken?

Die nächste Generation an Fachkräften zu erreichen und dabei dauerhaft im Gedächtnis zu bleiben, stellt eine große Herausforderung dar. In einem Umfeld, das von sozialen Medien und Informationsüberfluss geprägt ist, wird um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe konkurriert. Entscheidend sind Begegnungen, die nicht nur informieren, sondern darüber hinaus auch begeistern.

Genau hier setzt die BeSt an: Österreichs größte Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung findet vom 02. bis 04. Dezember 2026 in der Messe Innsbruck statt. Rund 25.000 Besucher:innen kommen zur Messe, um Einsteigerjobs, Lehrstellen, Berufe, Schul- und Studienangebote von ca. 220 Ausstellenden kennenzulernen – interaktiv und auf Augenhöhe.

Mehr als Sichtbarkeit

Der informelle Charakter und die vielfältigen Rahmenangebote wie Mitmachaktionen, das Bühnenprogramm oder Workshops wirken wie Eisbrecher. Berufs- und Bildungswege werden erlebbar gemacht, Fragen direkt geklärt und konkrete Jobmöglichkeiten ausgelotet. Das erzeugt Aufmerksamkeit und Motivation.

„Auf der Messe dürfen wir die Begeisterung der Besucher:innen beobachten: Die strahlenden Gesichter und den wachsenden Mut, auf Ausstellende zuzugehen. Genau diese Begeisterung schafft Motivation und ebnet den Weg hin zu einer Zusammenarbeit“, erklärt Matthias Penz, Geschäftsführer der SoWi-Holding, Organisator der BeSt Innsbruck.

Mehrwert für Ausstellende

Die BeSt ermöglicht den direkten Zugang zu Nachwuchskräften, liefert wertvolles Feedback aus der Zielgruppe und unterstützt den Aufbau eines Talentepools. Gleichzeitig können sich Ausstellende als nahbare, authentische Organisation präsentieren, die junge Menschen ernst nimmt und bei der Berufs- bzw. Bildungswahl unterstützt.

Standplätze

Die Organisatoren empfehlen eine zeitnahe Anmeldung: info@sowiholding.at

Über die Veranstalter

Veranstalter der BeSt sind das Arbeitsmarktservice Österreich, das Bundesministerium für Bildung und das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Organisiert wird die BeSt in Klagenfurt, Innsbruck und seit diesem Jahr auch in Wien von der SoWi-Holding, die zudem die Karrieremesse career & competence und die Visio Tirol veranstaltet.