Täter ausgeforscht: Schaufenster in Sölden mit Bierglas zerstört

Ein Fall von Sachbeschädigung beschäftigt die Polizei in Sölden: Ein 23-jähriger Niederländer wurde ausgeforscht, nachdem er mit einem Tritt gegen ein Bierglas ein Schaufenster zerstört hatte.

Sölden – Ein 23-jähriger Niederländer trat am vergangenen Samstag gegen 19.00 Uhr ein Bierglas mit dem Fuß gegen ein Schaufenster. Das Fenster zerbrach daraufhin. Der Täter sowie einer seiner beiden Begleiter, ein 24-jähriger Niederländer, ergriffen die Flucht. Der zweite Begleiter, ein 25-jähriger Niederländer, konnte durch einen Zeugen angehalten werden.