Täter ausgeforscht: Schaufenster in Sölden mit Bierglas zerstört
Ein Fall von Sachbeschädigung beschäftigt die Polizei in Sölden: Ein 23-jähriger Niederländer wurde ausgeforscht, nachdem er mit einem Tritt gegen ein Bierglas ein Schaufenster zerstört hatte.
Sölden – Ein 23-jähriger Niederländer trat am vergangenen Samstag gegen 19.00 Uhr ein Bierglas mit dem Fuß gegen ein Schaufenster. Das Fenster zerbrach daraufhin. Der Täter sowie einer seiner beiden Begleiter, ein 24-jähriger Niederländer, ergriffen die Flucht. Der zweite Begleiter, ein 25-jähriger Niederländer, konnte durch einen Zeugen angehalten werden.
Die Polizei stellte den Beschuldigten. Er zeigte sich geständig, die Sachbeschädigung begangen zu haben. Die beiden Begleiter sind geständig, falsche Angaben gemacht zu haben, um den Täter zu decken. Gegen die drei Männer wird Anzeige erstattet. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. (TT.com)